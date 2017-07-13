На станцию «Площадь Ленина» на неделю закроют вход с Финляндского вокзала

Из-за ремонта вестибюль станции Кировско-Выборгской линии метро Петербурга с начала следующей недели будет работать в ограниченном режиме. В подземке обещают закончить работы за 6 дней.

Как сообщили в пресс-службе предприятия 13 июля, капитальный ремонт эскалаторов станции «Площадь Ленина» начинается 17 июля. До 23 июля вестибюль с выходом на Финляндский вокзал будет закрыт, но только для входа пассажиров. Выход будет работать в обычном режиме.

На время работ второй вестибюль с выходом на Боткинскую улицу будет работать по самому длинному графику станции — на вход с 05.35 до 00.28, а на выход – с 05.35 до 00.45.