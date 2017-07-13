Северо-Западная дирекция Минкульта не смогла отсудить 67 млн у «Ремстройфасада»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации во взыскании 67 млн рублей с экс-подрядчика по ремонту Интендантских складов. Истец намерен подавать апелляцию.

Как стало известно «Фонтанке», суд отказал в удовлетворении требований истца на заседании 13 июля. «Ремстройфасад» заключил 900-миллионный контракт на ремонт Интендантских складов в октябре 2015 года, закончить работы предполагалось к маю 2017-го. В апреле этого года соглашение расторгли.

Заказчик попытался через суд взыскать с бывшего подрядчика 60 млн рублей, а также пени в размере 2,5 миллионов за нарушение сроков выполнения работ и 4,5 миллиона за нарушение условий госконтракта. В частности, дирекция Минкульта утверждала, что с декабря 2016 года ремонт фактически остановился, а качество работы оставляло желать лучшего. Суд не согласился с доводами истца, так что он оспорит решение суда в апелляционной инстанции.

С весны 2017 года объявлялось два конкурса на окончание работ — за 287 и 262 млн рублей. Итоги одного из них аннулировало УФАС, а на другой никто не заявился. Теперь предполагается довести ремонт до конца в 2018 году.

Здание Главного кригс-комиссариата (Интендантских складов) было построено в 1772 – 1777 годах, архитектор не установлен. В первой половине ХХ века к трем этажам пристроили еще два. Общая площадь составляет 7 тысяч квадратных метров. Является историческим памятником.