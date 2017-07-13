Открыты продажи в новом доме жилого комплекса «Калейдоскоп»

«Группа ЛСР» расширила предложение квартир в жилом комплексе «Калейдоскоп», строительство которого сейчас ведется в Калининском районе.

Стартовали продажи в новом доме №6. Всего в доме 1064 квартиры, приобрести можно одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 39 до 84 кв. м. Минимальная стоимость за квадрат – 79 000 рублей. Дом будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года, а ключи будущие новоселы получат до 30 июня 2019 года.

Жилой комплекс «Калейдоскоп» – часть крупного жилого кластера у метро «Лесная». Микрорайон начал активно застраиваться несколько лет назад и сегодня представляет собой обжитой квартал со своей организацией быта, парковками, магазинами и сервисными предприятиями, местами для развлечений, где каждый может найти занятие по душе.

До Эрмитажа, Гостиного двора и Петроградской стороны жители «Калейдоскопа» смогут добраться всего за 15-20 минут, еще меньше понадобиться, чтобы доехать до развязки КАД. Метро «Лесная» – в 20-ти минутной пешеходной доступности. Помимо удачного местоположения, «Калейдоскоп» окружают старые кварталы со сложившейся инфраструктурой – школами, вузами, медицинскими и спортивными центрами, в нескольких минутах ходьбы сразу четыре парка. Рядом с жилым комплексом построена самая большая школа в Санкт-Петербурге и детский сад.

Жилой комплекс находится в глубине квартала, в отдалении от пыльных и шумных магистралей. Придомовая территория продумана таким образом, чтобы гостевые автомобили располагались в специально выделенной зоне и не мешали пешеходам. Для хранения автотранспорта предусмотрен семиуровневый паркинг на 300 машиномест.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8-800-325-01-01.

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