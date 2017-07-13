Стартовали продажи в новом доме жилого комплекса «Цивилизация»

«Группа ЛСР» открыла продажи квартир в новом доме №3 жилого комплекса «Цивилизация», который в июне стал обладателем премии UrbanAwards в номинации «Лучший проект комплексного развития территорий».

Это уже седьмой дом масштабного проекта, строящегося между набережной Невы и Дальневосточным проспектом. В новом 24-этажном доме есть квартиры на любой вкус: одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 36 до 68 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 76 000 рублей. Дом будет введен в эксплуатацию в 4-м квартале 2019 года, ключи будущие жители получат до 30 июня 2020 года.

Жилой комплекс комфорт-класса «Цивилизация» – проект градообразующего масштаба. Это преображение территории в непосредственной близости от исторического центра: на площади 60 га вдоль береговой линии Невы вырастает новый микрорайон.

Дома комплекса, выходящие на Октябрьскую набережную, предстанут в духе сталинского неоклассицизма, что придаст всему комплексу величественный облик. Из дома №3 будет также обеспечен удобный выход к Неве.

Концепция ландшафтного благоустройства включает пешеходную прогулочную аллею, собственную площадь и облагораживание набережной. На придомовой территории будут установлены тренажерные и детские площадки.

Социальное благоустройство будет включать 2 школы и 4 детских сада. Проектом предусмотрена полноценная коммерческая инфраструктура: в комплексе будут созданы все условия для работы торгово-сервисной и деловой сферы. В десяти минутах езды от комплекса располагаются несколько гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, множество социальных объектов.

По мосту Александра Невского на автомобиле или общественном транспорте можно быстро добраться до центра города. Станция метро «Улица Дыбенко» – в 15 минутах ходьбы, а близость к КАД обеспечит удобный выезд за город.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8-800-325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»