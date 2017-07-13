В суд поступило дело предполагаемого сообщника миллиардера Михальченко

В Кингисеппский городской суд Ленинградской области передали дело в отношении совладельца фирмы «Контрел логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского. Его считают предполагаемым сообщником миллиардера Дмитрия Михальченко, которому вменяют контрабанду алкоголя.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, дело в суд поступило в начале этой недели, а материалы попали к судье Николаю Осипову. Предварительное заседание не назначено.

Ранее Следственный комитет предъявил петербургскому миллиардеру Дмитрию Михальченко и начальнику службы безопасности холдинга «Форум» Борису Коревскому обвинение в контрабанде элитного алкоголя. По данным следствия, фигуранты дела вместе с Анатолием Киндзерским и генеральным директором Юго-Восточной торговой компании Ильей Пичко, начиная с 2015 года, нелегально ввозили в страну элитный алкоголь, стоимость одной бутылки которого доходила до 50 тысяч рублей. Кроме того, следователи считают, что Коревский обманным путем получил 40 тысяч долларов от Киндзерского за решение проблем с грузом алкоголя, на который был наложен арест.