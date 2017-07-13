ВЦИОМ: Половина россиян ожидает, что встреча Путина и Трампа пойдет стране на пользу

Отношение россиян к Трампу и Америке в России улучшилось после встречи лидеров России и США, сообщает ВЦИОМ 13 июля.

Из 1200 россиян, опрошенных по случайной выборке, 48% выразили надежду, что личная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина принесет России пользу, о негативных результатах беспокоится только 1%. Улучшение двусторонних отношений в целом прогнозируют также 48%, ухудшение – 2%, не ждет каких-либо изменений 41%.

Россияне также больше стали симпатизировать американскому президенту лично: доля положительных ответов выросла в июле до 27% (с 13% в апреле), а отрицательных, соответственно, снизилась до 22% (с 39%), о безразличии сказали 40%.

Первая встреча нового лидера Соединенных Штатов Америки и президента Российской Федерации прошла 7 июля в рамках саммита G20. Она стала заметным событием в масштабах страны: 89% россиян знают, что она состоялась. Наиболее запомнившимися темами встречи для наших сограждан (слышавших о ней) стали ситуация в Сирии и на Украине, вопросы двустороннего сотрудничества, борьба с терроризмом.