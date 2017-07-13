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13.07.2017 12:49

Болельщики «СКА-Хабаровск» 2 дня стояли в очереди, чтобы попасть на матч с «Зенитом»

Небывалый ажиотаж вызвал первый домашний матч новичка Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровск» против петербургского «Зенита», который пройдет 16 июля. Желающие купить билеты дежурили у касс круглосуточно, несколько человек увезли с пекла на скорой.

 

 

Как заявили в пресс-службе хабаровского клуба, спустя два дня после начала продаж, в четверг, 13 июля, все билеты на стадион имени Владимира Ленина, вмещающий 15 тысяч 200 зрителей,  были проданы. В кассы стадиона выстроились гигантские очереди. Людям приходилось по несколько часов стоять на 30-градусной жаре, из-за которой нескольким болельщикам стало плохо и им пришлось вызвать скорую помощь.

Напомним расписание следующих семи матчей «Зенита» в чемпионате России по футболу:

22 июля (суббота). «Зенит» – «Рубин». 17:30

30 июля (воскресенье). «Тосно» – «Зенит». 20:00

6 августа (воскресенье). «Зенит» – «Спартак». 20:00

9 августа (среда). «Урал» – «Зенит». 17:30

13 августа (воскресенье). «Зенит» – «Ахмат». 20:00

20 августа (воскресенье). «Амкар» – «Зенит». 15:00

27 августа (воскресенье). «Зенит» – «Ростов». 20:00

Календарь с 9-го по 20-й тур будет опубликован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы.


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