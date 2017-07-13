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13:56 13.07.2017
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13.07.2017 12:35
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Европейский университет оформляет новую лицензию

Суд признал законным аннулирование лицензии петербургского Европейского университета. Соответствующее решение было принято 13 июля Девятым арбитражным апелляционным судом Москвы.

Вуз, который до последнего пытался оспорить решения Рособрнадзора об аннулировании лицензии образовательного учреждения, пришел к выводу, что пора остановиться.

«Не видя смысла в дальнейших апелляциях, университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии», – сообщили в вузе.

Напомним, в марте этого года арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти аннулировал лицензию Европейского университета после ряда проверок Рособрнадзора. Месяц назад ректор вуза Олег Хархордин покинул свой пост, который занимал последние 8 лет. На смену ему пришел Николай Вахтин – предшественник Хархордина в 2003–2009 годах. Учредители и попечители университета решили, что в течение года смогут подыскать нового главу, а Вахтин обеспечит преемственность образования и стратегии.

Справка:

Европейский университет - один из ведущих городских вузов, в попечительский совет которого входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.


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Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
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