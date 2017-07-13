Европейский университет оформляет новую лицензию

Суд признал законным аннулирование лицензии петербургского Европейского университета. Соответствующее решение было принято 13 июля Девятым арбитражным апелляционным судом Москвы.

Вуз, который до последнего пытался оспорить решения Рособрнадзора об аннулировании лицензии образовательного учреждения, пришел к выводу, что пора остановиться.

«Не видя смысла в дальнейших апелляциях, университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии», – сообщили в вузе.

Напомним, в марте этого года арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти аннулировал лицензию Европейского университета после ряда проверок Рособрнадзора. Месяц назад ректор вуза Олег Хархордин покинул свой пост, который занимал последние 8 лет. На смену ему пришел Николай Вахтин – предшественник Хархордина в 2003–2009 годах. Учредители и попечители университета решили, что в течение года смогут подыскать нового главу, а Вахтин обеспечит преемственность образования и стратегии.