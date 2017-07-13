В Конгресс США снова внесен законопроект об ужесточении санкций против России

Члены Демократической партии США 13 июля внесли в Палату представителей Конгресса законопроект об ужесточении санкций в отношении Ирана и России.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters , он не отличается от документа, который был принят Сенатом 15 июня, но не был поставлен на голосование в Палате представителей из-за процессуального вопроса.

Ранее директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил, что администрация США полностью поддерживает законопроект. Впрочем, в отличие от самой идеи санкций, нынешнюю редакцию документа администрация не одобряет, пояснил господин Шорт. Законопроект предусматривает, что решение о расширении и отмене санкций принимает Конгресс, а исполнительная власть, в том числе силовые ведомства, лишается рычага воздействия на ситуацию.