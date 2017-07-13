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13.07.2017 12:18

В Конгресс США снова внесен законопроект об ужесточении санкций против России

Члены Демократической партии США 13 июля внесли в Палату представителей Конгресса законопроект об ужесточении санкций в отношении Ирана и России.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters , он не отличается от документа, который был принят Сенатом 15 июня, но не был поставлен на голосование в Палате представителей из-за процессуального вопроса.

Ранее директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил, что администрация США полностью поддерживает законопроект. Впрочем, в отличие от самой идеи санкций, нынешнюю редакцию документа администрация не одобряет, пояснил господин Шорт. Законопроект предусматривает, что решение о расширении и отмене санкций принимает Конгресс, а исполнительная власть, в том числе силовые ведомства, лишается рычага воздействия на ситуацию.

Справка:

В середине июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции. Формально положения об антироссийских санкциях заложены в более широкий законопроект, предусматривающий ужесточение санкционного режима против Ирана. 17 июня Владимир Путин заявил, что готовящиеся против Москвы санкции не приведут к коллапсу и не поставят Россию в тупик, но осложнят российско-американские отношения.


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