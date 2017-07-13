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Туризм
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13.07.2017 12:41
22 Комментариев

Как Петербург стал China unfriendly

В Петербурге китайским туристам больше не рады. Горожане и гости города изливают в соцсетях жалобы на поведение гостей из Поднебесной, а отельеры вводят против них заградительные тарифы.
Как Петербург стал China unfriendly
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» выяснила, почему еще недавно приветствовавшая китайских туристов Северная столица резко снизила градус дружелюбия, и спросила экспертов, можно ли сгладить острые углы на бытовом уровне.

На фоне стремительного роста турпотока из Поднебесной петербургский бизнес и городские власти еще год назад заявляли о готовности стать максимально «China friendly». Осознав, что примерно каждый шестой иностранный турист, посещающий Северную столицу, приезжает из Китая, ДЛТ и модные бутики на Невском проспекте поставили в витрины плакаты с иероглифами, отели положили в лобби газеты «Жэньминь жибао», а рестораторы начали предлагать меню на языке Поднебесной. После установки табло на китайском в аэропорту Пулково, городские власти заявили о намерении перевести и все городские информационные указатели

Однако сами горожане такой экспансии отнюдь не рады. Так, петербуржцы и гости города, сталкивающиеся с гостями из Китая в транспорте и общественных местах, стали чаще рассказывать об этом опыте в негативном ключе. Если еще в прошлом году такие посты были единичны, то только за последние несколько месяцев «Фонтанка» насчитала несколько десятков.

Михаил Огнев

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«Считаю, что можно уже говорить о том, что территория поезда подконтрольна другому государству – граждане которого временами ведут себя ну совершенно несдержанно – в вагоне постоянный галдёж, очень шумно», – сообщает на своей странице «ВКонтакте» житель Северной столицы Алексей (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.). «Бойтесь китайцев, они отдавят ноги и будут улыбаться, зато коренные аборигены поддержат вас в трудную минуту», – сообщает в своем рассказе о поездке в Петербург жительница Москвы под никнеймом Лисичка Хитрая.

Михаил Огнев

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Пользователи социальных сетей также пишут гневные посты по поводу привычки китайских туристов открыто фотографировать «белокожих и большеглазых соседей по вагону», а также их гастрономических пристрастий. «Я оглянулась – полный вагон китайцев!! Все также по-хозяйски расположились и наворачивают! Отовсюду раздавалось чмоканье, хлюпанье, сморкание и присвист»», – эмоционально описывает встречу с китайской группой в утреннем «Сапсане» жительница Северной столицы Виолетта. Москвич Ярослав сообщает, что и вовсе предпочитает спасаться от «китайцев и детей» в специальных вип-купе.

Китайские туристы становятся персонажами интернет-фольклора. Так, московский телеведущий Игорь Караулов на странице в Facebook опубликовал стихотворение, в котором иронично описал собирательный образ китайского туриста, проводящего время в Петербурге:

«Когда китайцы, юрки, прытки,

грохочут по вокзальной плитке

своим тяжелым багажом,

всей кожей чую со спины я,

как будто конница Батыя

вернулась к нам за фуражом.

Воронки воздуха взметая,

летит Сапсан, и пол-Китая

сидит в нем тучей грозовой,

чтоб посмотреть Мадонну Литту

и прикоснуться к общепиту

и проблеваться над Невой».

Петербургский писатель-фантаст Виталий Сертаков на своей странице «ВКонтакте» приводит такой мини-рассказ:

«Спрашиваю вчера у милой питерской подруги, не хочет ли она взять с собой сына, и поехать за компанию в Китай. Ну, вместе не так страшно, и может, сэкономим чо. 

– О, мне туда уже не надо, – несколько натянуто улыбнулась знакомая, – Я уже все видела, больше не хочу. 

– Когда ж ты была в Китае? – изумился я.

– Я была в «Сапсане», – нервно вздрогнула подруга, – И мы с сыном от Питера до Москвы в вагоне были единственные не-китайцы. Не зови меня в Китай. Пожалуйста. Мне достаточно».
 

У представителей туристической отрасли, работающих с китайскими туристами, также накопилось к ним немало претензий. К примеру, отель «Гельвеция», попробовав поработать с группами из Поднебесной, отказался от этой идеи из опасения, что они своим поведением распугают других постояльцев, рассказал «Фонтанке» генеральный менеджер гостиницы Юниса Теймурханлы. «Например, для китайцев за столом считается нормальным громко чавкать, вытирать руки о скатерть, есть прямо из тарелок раздачи», – пояснил он. Другая причина потери — китайские туристы увозили из номеров все, что плохо лежало, начиная от вешалок и полотенец и заканчивая запасами туалетной бумаги. Кроме того, после их пребывания нередко приходилось менять испорченную мебель и ковры. Сейчас «Гельвеция» отсекает китайские организованные группы с помощью цены.

Однако отельеры подчеркивают, что ставят ограничения не по национальному признаку. «Мы с радостью принимаем индивидуальных китайских туристов, как правило, это обеспеченные люди с совершенно иной моделью поведения», – добавил топ-менеджер. Rossi Hotel&Spa также не работает с группами, которых нужно отделять от других постояльцев, но охотно селит состоятельных китайцев.

Михаил Огнев

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«Неуд» за поведение китайским группам также ставят музеи. «Если европейским группам достаточно сказать один раз, что не нужно трогать экспонат, они поймут, что это относится ко всем. Тогда как китайцы и другие жители Юго-Восточной Азии думают, что замечание сделано персонально, а остальным можно», – рассказал «Фонтанке» Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа. Но главный музей Петербурга специально для туристов из Поднебесной доступ к своим экспонатам ограничивать не планирует – пока смотрители с отражением атак на экспонаты справляются. «Более важно не заботиться о манерах китайцев, а добиться, чтобы они приносили городу доход», – подчеркивает он.

Действительно, массово едущий в Петербург китайский турист почти ничего не оставляет в кармане города. Как наглядно показало расследование «Фонтанки», рестораны, магазины, которые обслуживают китайских туристов, держат предприниматели из Поднебесной, а потраченные в них деньги возвращаются в Китай, а то и вовсе не покидают его. С самими группами работают гиды-нелегалы, оставляя без работы петербургских экскурсоводов. По всей видимости, именно это осознание стоит как за всплеском негатива в социальных сетях, так и за изменением риторики бизнеса и городских властей.

Так, планы Смольного перевести на китайский городские указатели  не были реализованы — более того, сам этот тип рекламно-информационных конструкций исчез из схемы размещения. Ранее глава комитета по печати Сергей Серезлеев рассказывал, что чиновники сочли их избыточными. Глава комитета Андрей Мушкарев в интервью «Фонтанке» признался, что город недооценил предприимчивость китайских бизнесменов и пообещал защитить интересы туристической отрасли. Заняться проблемой теневого китайского рынка, объем которого, по оценкам Смольного, достигает 20 млрд рублей в год, также пообещало УФАС.

Михаил Огнев

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Несмотря на возникшую напряженность, крест на российско-китайской дружбе ставить рано, считает Анна Сибиркина, руководитель программы China Friendly, проводящей добровольную сертификацию петербургских  предприятий для работы с китайскими туристами. Хотя массовым спрос на такую аккредитацию назвать нельзя, он остается стабильным: за 2016 год к программе присоединились 26 предприятий, за первое полугодие 2017 года еще 13.

Демонизировать китайских туристов не стоит, уверена она. Особенности поведения китайских туристов, на которые жалуются горожане, продиктованы не неуважением и плохим воспитанием, а попросту иной культурой и менталитетом. «Например, китайцы не так охраняют личное пространство, как европейцы, и дотронуться до другого человека абсолютно нормально. Так что можно также спокойно пройти через толпу на улице и в метро — вас не сочтут невежливым», – прокомментировала она. В Поднебесной фотографировать постороннего человека тоже в порядке вещей. «К вам могут подойти и начать снимать, в лучшем случае, спросить разрешения – если вы позволите одному, то будьте готовы, что за ним выстроится вся группа. Поэтому лучше сразу показать жестом, что вас снимать нельзя, и сказать «no foto», есть большие шансы, что вас поймут», – пояснила Анна Сибиркина.

Бизнесу также можно приспособиться к китайским гостям. Например, устраивать для них более ранние завтраки, чтобы вежливо отделять их от других туристов. Что касается отношения к имуществу отеля, то это не преднамеренное воровство, а желание увезти сувенир на память. «У себя дома китайские туристы ведут себя точно так же. Поэтому многие отели берут депозит с постояльцев, чтобы потом не предъявлять претензии», – рассказала эксперт.

Известные петербуржцы, часто ездящие в «Сапсане», также выступили в защиту китайских туристов. «В первом классе ведут себя нормально — обычно тихо спят в уголке. Конечно, я сталкивался, что они раскладывают еду и ее запах распространяется на весь вагон. Но это не раздражает — я часто бываю в Китае и знаю, что другой менталитет. Куда больше раздражают соотечественники, которые в 6 утра считают своим долгом позвонить знакомым и сказать: «Прикинь, я в «Сапсане». Таких хочется задушить», – рассказал глава сети «220 Вольт» Алексей Федоров.

«Китайцы традиционно ведут себя шумно, но с откровенно неадекватным поведением я не сталкивался. Да и поведение соотечественников за рубежом подчас оставляет желать лучшего. Я считаю, кому не нравится, могут идти в первый класс», — защищает гостей из Поднебесной публицист Александр Цыпкин.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (22)
Nelson
13 июля 2017 г. 13:48
Натурально саранча. Столкнуться с группой таких туристов — испорченный на 100% день. Однозначно стоит всегдя указывать на поведение особо наглым. Не нравится — езжайте в Саудовскую Аравию или Катар. Там живо объяснят, что почем. И не надо пытаться объяснять все "менталитетом". "Пермский" (условно, без обид) менталитет клеить телочек сразу руками по заду тоже, подозреваю, в Китае не будет в почете. Кроме того, фактически теневой туризм городу не особо-то и нужен.
Vegetables
13 июля 2017 г. 13:48
Китайцам можно все. По договоренности с Путиным, они на свои деньги строят газопровод для выкачивания нашего газа под названием "Сила Сибири". Я бы назвал его по-другому: "Слабость России".
cefania01
13 июля 2017 г. 13:38
А еще Путин подарил Китаю острова... "...Владимир Путин передал в собственность Китаю острова на реке Амур, на которые давно претендовала эта страна, сообщается на сайте газеты "Комсомольская правда". Президент подписал соответствующее соглашение во время своего визита в Китай. Согласно документу, в собственность КНР полностью переходит остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский, расположенные в районе Хабаровска. Всего китайцам передадут примерно 337 квадратных километров российской территории..." https://lenta.ru/russia/2004/10/20/islands/
cefania01
13 июля 2017 г. 13:33
van: мне рассказывали друзья, что у китайцев есть отвратительная привычка: плеваться. Натурально плеваться. Везде.
van
13 июля 2017 г. 13:31
Просто другая культура — более шумные и без личного пространства. Надо различать это и наглое поведение.
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