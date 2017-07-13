Набиуллина назвала главные риски для российской и мировой экономик

Мировую экономику в ближайшие годы ожидает медленный рост и высокая волатильность финансовых рынков на фоне ужесточения политики центробанков. Такое мнение высказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, который прошел в Петербурге 13 июля.

По ее словам, глобальная экономика входит в новый цикл, для которого будут характерны новые вызовы и риски. Первый — это более высокая долговая нагрузка по сравнению с 2007 годом. В развитых экономиках – это прежде всего проблема государственного долга. В странах с формирующимися экономиками – корпоративного.

Второй риск связан с чересчур низкой инфляцией и даже дефляцией в развитых экономиках. При этом, по словам главы Центробанка, существуют «пузыри на отдельных рынках». Угроза их нарастания из-за многолетней мягкой денежно-кредитной политики – третий риск.

Четвертый вызов — низкие темпы роста производительности и инвестиций, что ограничивает возможности для развития. Пятый вызов связан с ростом неравенства в доходах граждан в развитых странах на фоне стагнации доходов среднего класса. Из-за этого происходит усиление популизма в политике, что несет новые экономические риски и способствует сохранению волатильности на финансовых рынках.

Также к рискам глава российского регулятора назвала низкие цены на сырье, а также киберриски.

К положительным моментам Эльвира Набиуллина отнесла финансовую технологическую революцию.

Главным риском российской экономики глава ЦБ назвала невысокую диверсификацию экономики и недостаточную гибкость институтов и правил. Также сдерживать рост будет плохо развитая конкурентная среда, при которой новым игрокам сложно выходить на рынок.

«Срочно нужны структурные преобразования, которые позволят поднять планку роста и сделать его устойчивым», – сказала она.