Пятеро фигурантов дела об убийстве Немцова приговорены к срокам от 11 до 20 лет колонии

Московский окружной военный суд оглашает 13 июля приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Заур Дадаев, как сообщают СМИ, приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу. Анзор Губашев – к 19 годам строгого режима. Шадид Губашев – к 16 годам. Дадаева, кроме того, лишили воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Темирлан Эскерханов приговорен к 14 годам строгого режима. Хамзат Бахаев – к 11 годам. Каждый из них должен выплатить штраф – по 100 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня присяжные признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения, но не смогли вынести вердикт по делу и обсуждали его три дня. Накануне прокурор попросила суд для Заура Дадаева пожизненное заключение.