Пятеро фигурантов дела об убийстве Немцова приговорены к срокам от 11 до 20 лет колонии
Московский окружной военный суд оглашает 13 июля приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Заур Дадаев, как сообщают СМИ, приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу. Анзор Губашев – к 19 годам строгого режима. Шадид Губашев – к 16 годам. Дадаева, кроме того, лишили воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Темирлан Эскерханов приговорен к 14 годам строгого режима. Хамзат Бахаев – к 11 годам. Каждый из них должен выплатить штраф – по 100 тысяч рублей.
Напомним, в конце июня присяжные признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения, но не смогли вынести вердикт по делу и обсуждали его три дня. Накануне прокурор попросила суд для Заура Дадаева пожизненное заключение.
Справка:
Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули из шести, он скончался на месте.
По подозрению в убийстве политика были арестованы пять уроженцев Чечни: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, совершил самоподрыв в Грозном на гранате при попытке задержания. Дадаев сначала признался в том, что стрелял именно он, а затем отказался от своих слов, заявив, что сидел дома с насморком и такие показания дал, чтобы отпустили его друзей.
В ходе последнего слова перед присяжными ни один из подсудимых свою вину не признал. Одним из заказчиков убийства, по версии следствия, является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. За убийство политика исполнителям якобы предлагали 15 млн рублей. В настоящее время Мухудинов находится в международном розыске.