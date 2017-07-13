Суд продлил домашний арест экс-главы МЭР Улюкаева до 15 августа

Судья ещё на месяц оставил под домашним арестом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов.

Об этом сообщает RNS из Басманного районного суда Москвы.

Справка:

Алексей Улюкаев был арестован 14 ноября 2016 года. На следующий день Басманный суд поместил его под домашний арест. 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Улюкаева от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Впоследствии Мосгорсуд продлил домашний арест экс-министру до 15 июля, разрешив ему ежедневные прогулки с 7:00 до 9:00 с условием соблюдения ограничений, установленных судом.

Следственный комитет обвиняет Улюкаева в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн «за законную выдачу положительного заключения и оценки», позволившей «Роснефти» купить 50,08% акций «Башнефти». В мае СКР предъявил обвинение бывшему министру в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»).