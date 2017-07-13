ЦБ запретит банкам превращаться в ломбарды

Центральный банк будет добиваться права ограничивать не только банковские операции в рамках мер надзорного воздействия, но и операции с залогами.

Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге 13 июля.

По ее словам, многие банки, выдавая кредит, сразу рассчитывают на реализацию залога, как на источник погашения займа. При этом иногда финансирование предоставляется предбанкротным предприятиям, что «в корне неправильно», считает глава ЦБ. От этого необходимо отказаться, «иначе банковская система может превратиться в один большой ломбард», отметила Эльвира Набиуллина. Также она констатировала, что в случае отзыва лицензии залог не попадает в конкурсную массу, и в результате страдают вкладчики и кредиторы.

По мнению главы ЦБ, ужесточение регулирования, проходившее в последние годы, уже позволило улучшить здоровье банковской системы. Так, прибыль банковского сектора в первом полугодии 2017 года составила 770 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Эти тенденции показывают, что банковская система успешно восстанавливается, сказала Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ планирует завершить очищение рынка и полностью вывести с рынка недобросовестных игроков. Сроки, в которые планируется осуществить эти планы, глава Центробанка не уточнила.