Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи

Задержанный в Испании по запросу США российский программист Станислав Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Как пишет «Лента.ру» 13 июля, специалист надеется, что глава государства поможет ему «разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России». Он утверждает, что не имеет отношения к преступлениям, в которых его обвиняют США, и опасается давления с их стороны.

Лисов был задержан в Испании 13 января. США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.