Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи
Задержанный в Испании по запросу США российский программист Станислав Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в Соединенные Штаты.
Как пишет «Лента.ру» 13 июля, специалист надеется, что глава государства поможет ему «разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России». Он утверждает, что не имеет отношения к преступлениям, в которых его обвиняют США, и опасается давления с их стороны.
Лисов был задержан в Испании 13 января. США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.
Справка:
p> Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.
В июне русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате. После этого глава ЦРУ рассказал о десятилетиях попыток России «подорвать демократию в США» в том числе и с помощью компьютерных взломщиков.
11 июля агентство Bloomberg заявило, что в его распоряжение попала переписка основателя «Лаборатории Касперского», из которой следует, что его компания якобы сотрудничала с ФСБ. 12 июля Белый дом исключил разработчика из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами в США.