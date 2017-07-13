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Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи
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13.07.2017 10:51

Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи

Задержанный в Испании по запросу США российский программист Станислав Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Как пишет «Лента.ру» 13 июля, специалист надеется, что глава государства поможет ему «разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России». Он утверждает, что не имеет отношения к преступлениям, в которых его обвиняют США, и опасается давления с их стороны.  

Лисов был задержан в Испании 13 января. США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.

Справка:

p> Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

В июне  русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате. После этого глава ЦРУ рассказал о десятилетиях попыток России «подорвать демократию в США» в том числе и с помощью компьютерных взломщиков.

11 июля агентство Bloomberg заявило, что в его распоряжение попала переписка основателя «Лаборатории Касперского», из которой следует, что его компания якобы сотрудничала с ФСБ. 12 июля Белый дом исключил разработчика из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами в США.

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Новости компаний
Tele2
12.07.2017 15:05
Tele2 запускает бесконтактное пополнение счета через Apple Pay
Tele2 расширяет возможности пополнения баланса: теперь с помощью технологии Apple Pay легко оплатить услуги связи на сайте оператора. Для этого владельцам iPhone, iPad и других устройств Apple достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.
key.ru
12.07.2017 09:00
КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина
Офлайн и онлайн сегодня тесно переплетаются друг с другом, образуя новую цифровую среду существования для пользователей.
КЕЙ
10.07.2017 08:00
КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют
Курсы цифровых валют - биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) - продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.
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07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
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Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
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