На охрану мощей Николая Чудотворца в Петербурге выставили шесть росгвардейцев
Шестеро сотрудников Росгвардии будут круглосуточно охранять мощи Николая Чудотворца все две недели, что святыня пробудет в Северной столице.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии 13 июля, всего за общественным порядком в период пребывания святыни в Александро-Невской лавре будут следить 130 сотрудников ведомства.
Мощи святого Николая Чудотворца были доставлены из Москвы в Петербург спецбортом утром 13 июля. В Александро-Невской лавре святыню встретило множество желающих увидеть мощи. В храме прибытия ожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Доступ для горожан откроют с 16 часов. В другие дни попасть к мощам можно будет с семи утра до десяти вечера.
Справка:
В дни пребывания мощей в городе на Неве в Александро-Невской лавре организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Вдоль очередей выставят порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой. Также власти пообещали организовать бесплатную раздачу питьевой воды.
Очередь распределится следующим образом: Тележная улица вмещает около 2 700 человек, Профессора Ивашенцова – около 1000, Миргородская – 1 300, Кременчугская – 5 500. Одновременно в очереди может стоять около 15 000 человек. Ее длина составит 4 километра.
Прибытие святыни изменит схему движения транспорта в районе Александро-Невской лавры. Полностью закрывают Чернорецкий переулок. Ограничения вводятся на нескольких улицах, в том числе на площади Александра Невского и проспекте Обуховской Обороны.
Вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» будет открыт для входа пассажиров с 05.32 до 00.23 на все две недели с 13 по 28 июля.