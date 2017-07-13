На охрану мощей Николая Чудотворца в Петербурге выставили шесть росгвардейцев

Шестеро сотрудников Росгвардии будут круглосуточно охранять мощи Николая Чудотворца все две недели, что святыня пробудет в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии 13 июля, всего за общественным порядком в период пребывания святыни в Александро-Невской лавре будут следить 130 сотрудников ведомства.

Мощи святого Николая Чудотворца были доставлены из Москвы в Петербург спецбортом утром 13 июля. В Александро-Невской лавре святыню встретило множество желающих увидеть мощи. В храме прибытия ожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Доступ для горожан откроют с 16 часов. В другие дни попасть к мощам можно будет с семи утра до десяти вечера.