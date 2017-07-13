ЦБ не откажется от плавающего валютного курса

Центробанк в России не откажется от плавающего валютного курса. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге 13 июля. По ее словам, ЦБ продолжит ориентироваться на гибкость .

При этом, по прогнозу ЦБ, на рынке нефти сохранится высокая волатительность. По словам Набиуллиной, сейчас нефтяной суперцикл находится в низкой фазе. «Не сбылись прогнозы, что низкие цены повлияют позитивно на мировой рост», – сказала она. При этом развитие сланцевых технологий и развитие спроса – рынков автомобилей и альтернативной зеленой энергии – создают «высокую неопределенность» на рынке нефти на среднесрочную перспективу.

За последний месяц цены нефть Brent упали с $51,7 до $47,7 за баррель. Курс российской валюты – с 57 рублей до 60,6 рубля за доллар.