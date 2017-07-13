Набиуллина: Инфляция в России будет колебаться в пределах 4%

Центробанк сохраняет годовой прогноз по инфляции в России в пределах 4%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге 13 июля.

По ее словам, средний уровень роста цен зависит от монетарной политики. «Средний уровень сохранится в пределах 4%, но будет колебаться», – сказала она. При этом колебания могут иметь разную природу, отметила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что скачок цен на овощи уже разогнал инфляцию с 4,1% в мае до 4,4% в июне. Директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев назвал такие темпы «шоком».

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в условиях высокой волатильности следует избегать поспешной реакции на шоки. «Если бы в начале этого года мы снижали ставку (ключевую ставку ЦБ. – Прим. ред.) быстрее, могли бы оказать перед необходимостью ее повышения», – подчеркнула она.