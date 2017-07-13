Поездку с полицейским на капоте на скорости 80 км/час оценили в три года колонии

Три года исправительной колонии общего режима получил в Петербурге водитель, решивший, что ему не нужно показывать документы сотруднику полиции, и скрывшийся с места. Как стало известно 13 июля, автомобилист наказан за то, что сначала протаранил машину полицейского, а потом разогнался вместе с сотрудником на капоте до скорости 80 километров в час. При этом еще и пытался «сбросить» преследователя.

В результате полицейский получил травмы средней степени тяжести. Водителю тогда, кстати, удалось скрыться. Но от правосудия он все равно не ушел.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».