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13.07.2017 10:10

Глава ЦБ: Российская экономика будет расти, но не быстро

Российская экономика будет расти, но не быстро. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге 13 июля.

«Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла и вернулась к положительным темпам роста», – сказала она. Ожидания роста не высоки –1,3-1,8% в год. По словам главы ЦБ, внешний спрос  будет меньше поддерживать нашу экономику, а волатильность внешних рынков будет для нас «чувствительной».

 «Срочно нужны структурные преобразования, которые позволят поднять планку роста и сделать его устойчивым», – подчеркнула Набиуллина.


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12.07.2017 13:43
Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию
Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 11:56
Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии
В рамках IV ежегодного «ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей» - прошла церемония награждения победителей Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2017.
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 10:47
Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль за последние 6 лет
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
Банк «Санкт-Петербург»
11.07.2017 12:45
Банк «Санкт-Петербург» рефинансирует ипотеку и снижает ставки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.
ГК «Эталон»
10.07.2017 11:22
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
«ЮИТ Санкт-Петербург»
10.07.2017 10:46
«Бонус за скорость» получат покупатели квартир в INKERI
Квартиру в 5-этажном жилом комплексе комфорт-класса INKERI, создающемся компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, можно приобрести на более выгодных условиях благодаря акции «Бонус за скорость». Покупатели, оперативно приняв решение в период с 10 по 22 июля, получат скидку 3% от стоимости квартиры.
концерн ЮИТ
07.07.2017 12:08
«Дочки» ЮИТ увеличили уставный капитал
Все дочерние компании концерна ЮИТ в России досрочно завершили процедуру увеличения уставного капитала.
LEGENDA Intelligent Development
06.07.2017 16:25
У LEGENDA появился новый ипотечный партнер по коммерческой недвижимости
Теперь приобрести коммерческие помещения в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA Intelligent Development можно в ипотеку от «Банка «Северный Морской Путь»
группа компаний «Ленстройтрест»
06.07.2017 11:38
Новые дома Ленстройтреста аккредитованы по программе военной ипотеки
С июля 2017 года ПАО «Сбербанк» аккредитовал новые объекты группы компаний «Ленстройтрест» по программе военной ипотеки. Как сообщил руководитель группы ипотечных и жилищных программ ГК «Ленстройтрест» Владимир Трусов, аккредитацию получили дом №10 в третьей очереди малоэтажного финского городка Юттери и корпус №4 во второй очереди голландского квартала Янила Кантри.
Банк «Санкт-Петербург»
04.07.2017 15:45
Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года»
В Москве состоялась XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Гостями и участниками премии традиционно являются руководители ведущих банков, страховых, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций.
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