Глава ЦБ: Российская экономика будет расти, но не быстро

Российская экономика будет расти, но не быстро. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге 13 июля.

«Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла и вернулась к положительным темпам роста», – сказала она. Ожидания роста не высоки –1,3-1,8% в год. По словам главы ЦБ, внешний спрос будет меньше поддерживать нашу экономику, а волатильность внешних рынков будет для нас «чувствительной».

«Срочно нужны структурные преобразования, которые позволят поднять планку роста и сделать его устойчивым», – подчеркнула Набиуллина.