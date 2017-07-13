По факту гибели людей при пожаре в Колпино возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей при пожаре в промышленной зоне Петербурга возбудили уголовное дело. Следственный комитет 13 июля квалифицировал инцидент как причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит до 4 лет лишения или ограничения свободы.

Ангар на Загородной улице в Колпино загорелся в ночь на 13 июля. Пожарным за 15 минут удалось локализовать огонь. Менее чем через полтора часа он был полностью ликвидирован. Из-за пожара в ангаре обрушилась кровля и накрыла людей. Точное количество жертв устанавливается. По данным «Фонтанки», погибли семь приезжих из стран СНГ, которые работали и жили в промзоне.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.