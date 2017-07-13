Еще
11:37 13.07.2017
Пришлите свою новость!
11:22
В ЦПКиО покажут историю парка в фотографиях
11:20
Суд продлил домашний арест экс-главы МЭР Улюкаева до 15 августа
11:14
На охрану мощей Николая Чудотворца в Петербурге выставили шесть росгвардейцев
11:05
ЦБ запретит банкам превращаться в ломбарды
10:57
В Волосово сдали психиатрам мужчину, явившегося в УФСИН с ножом
10:51
Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи
10:40
ЦБ не откажется от плавающего валютного курса
10:32
Стихи жены президента Финляндии выйдут на русском языке
10:24
Набиуллина: Инфляция в России будет колебаться в пределах 4%
10:16
Поездку с полицейским на капоте на скорости 80 км/час оценили в три года колонии
10:10
Глава ЦБ: Российская экономика будет расти, но не быстро
10:02
По факту гибели людей при пожаре в Колпино возбуждено уголовное дело
09:45
В Петербург прибыли мощи Святителя Николая Чудотворца
09:29
На Васильевском владелец Rover выпил с незнакомцами и потерял машину
09:20
Банда из тринадцати малолетних полгода разбойничала в Петербурге
09:09
В Александро-Невской лавре верующие всю ночь ждали прибытия мощей Николая Чудотворца
08:50
Семь человек погибли при пожаре на предприятии в Колпино
08:38
Столкновение четырёх автомобилей перекрыло «Сортавалу»
08:30
В Петербурге подросток сорвался с водосточной трубы
08:18
Захарову возмутило видео НАТО про «лесных братьев»
08:10
Пешеход серьезно пострадал под колесами «ГАЗели» в Петербурге
08:01
Скончалась исполнительница песни «Черный кот» Тамара Миансарова
02:44
Новая “Планета обезьян” - в прокате
02:29
В кинотеатрах покажут испанскую кровавую комедию
02:15
Depeche Mode приедут в Петербург «одухотворенными»
01:53
В “Новой Голландии” покажут фильм про испанскую культурную революцию
01:41
Новый фильм русского вундеркинда выходит в прокат
01:21
На экранах - "Блокбастер" с Чиповской и Устиновой
01:01
Нападающий Джорджевич договорился с «Зенитом» о расторжении контракта
00:58
В импортной молочной продукции нашли запрещённые вещества
00:54
Луческу: Почему Фернандо и Адриано не оказались в «Зените»? Я ничего не мог сделать
00:44
«Ростех» инвестирует сотни миллионов рублей в заводы пиротехники
00:34
Белый дом заявил о сговоре властей Украины с Демократической партией США
00:27
Мировые цены на нефть растут
00:18
Daimler уличили в многолетней манипуляции с выхлопными газами
00:09
Фонд имущества продаст бывший спортивный лагерь в Курортном районе
12/07
Адвокат Агаларовых опроверг заявления Трампа-младшего о компромате на Клинтон
12/07
Буйного на «Жигулях» останавливали со стрельбой в Луге
12/07
В здание в Красносельском районе вселятся адвентисты седьмого дня
12/07
Трамп: Мы хорошо поладили с Путиным
12/07
В Зеленогорске продадут бывший пансионат института «АтомЭнергоПроект»
12/07
На Сизова разбилась женщина-мотоциклистка
12/07
Дорожники в Красном Селе вычерпывали дождь лопатами
12/07
Авиакомпания «Волга-Днепр» нашла часть похищенных 243 млн в Петербурге
12/07
«Зенит» готов заплатить более 7 млн евро за защитника «Порту» Рейеса
12/07
Чиновников четырех районов отправили на помойки
12/07
Метро Петербурга: Ничего нового мы на станциях не ставим
12/07
Смольный судился из-за эротической вывески на доме, где жили Ахматова и Гумилев
12/07
Кого Путин привез на машине?
12/07
Экономия на краске позволит разметить в Петербурге 100 дорожных адресов
12/07
Эксперты прогнозируют падение рубля до 63 за доллар
12/07
Луческу: В «Зените» у меня были отличные отношения со всеми русскими игроками кроме Шатова
12/07
«Зенит» отдал полузащитника Юсупова в аренду «Ростову»
12/07
Госдума не согласна раздавать санкционку бедным
12/07
За аферу с петербургской квартирой на 6 млн задержали дуэт из Армении
12/07
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал прошение о помиловании
12/07
В России могут запретить производство и продажу алкоэнергетиков
12/07
«Аэрофлот» 13 и 14 июля отменяет и переносит рейсы из Москвы из-за непогоды
12/07
В России возбуждено уголовное дело об убийстве туриста из Москвы в Абхазии
12/07
Финские пограничники сами попросили россиян спеть «Катюшу» на паспортном контроле
12/07
Вежливый налетчик из Заполярья получил 7,5 года за променад по АЗС в Петербурге
12/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 12 июля
12/07
Глава «Семейного капитала» получила 8 уголовных дел из-за долгов петербургским пайщикам
12/07
Депутаты Ленобласти попросили Минтранс построить новую дорогу до Финляндии
12/07
Ушаковский мост остановил Петроградскую сторону и вырвал у машины глушитель
12/07
ЦБ зафиксировал случаи использования устройств, считывающих данные с чипов платежных карт
12/07
Очевидцы: Вода Муринского ручья поржавела
12/07
Смольный застеклит фасады вдоль Фрунзенского радиуса за 113 миллионов
12/07
«Петербургская Недвижимость»: Объем продаж новостроек Петербурга и области вырос за квартал на 5%
12/07
Пожар на Кировском заводе тушили пять часов
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.07.2017 10:02
1 Комментариев

По факту гибели людей при пожаре в Колпино возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей при пожаре в промышленной зоне Петербурга возбудили уголовное дело. Следственный комитет 13 июля квалифицировал инцидент как причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит до 4 лет лишения или ограничения свободы.

Ангар на Загородной улице в Колпино загорелся в ночь на 13 июля. Пожарным за 15 минут удалось локализовать огонь. Менее чем через полтора часа он был полностью ликвидирован. Из-за пожара в ангаре обрушилась кровля и накрыла людей. Точное количество жертв устанавливается. По данным «Фонтанки», погибли семь приезжих из стран СНГ, которые работали и жили в промзоне.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
0leg
13 июля 2017 г. 11:34
На "Лайф78" написали, что Колпино в Ленинградской области. Хоть на "Фонтанке" так не опозорились.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Волосово сдали психиатрам мужчину, явившегося в УФСИН с ножом
Поездку с полицейским на капоте на скорости 80 км/час оценили в три года колонии
По факту гибели людей при пожаре в Колпино возбуждено уголовное дело
На Васильевском владелец Rover выпил с незнакомцами и потерял машину
Банда из тринадцати малолетних полгода разбойничала в Петербурге
Семь человек погибли при пожаре на предприятии в Колпино
Столкновение четырёх автомобилей перекрыло «Сортавалу»
В Петербурге подросток сорвался с водосточной трубы
На Сизова разбилась женщина-мотоциклистка
За аферу с петербургской квартирой на 6 млн задержали дуэт из Армении
Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить
Смерть идет по проводам
В МЧС все Пучков
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Александро-Невской лавре верующие всю ночь ждали прибытия мощей Николая Чудотворца

Кого Путин привез на машине?

«Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» представил форму фиолетового цвета

Новости компаний
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.