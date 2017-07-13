В Петербург прибыли мощи Святителя Николая Чудотворца

Мощи Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых общехристианских святых, утром 13 июля прибыли в Александро-Невскую лавру в Петербурге, где будут доступны для верующих до 28 июля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», мощи внесли в Благовещенскую церковь, у которой уже с ночи собралась большая очередь из желающих увидеть святыню. Внутри храма прибытия ожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Доступ для горожан откроют с 16 часов. В последующие дни попасть к мощам Николая Чудотворца можно будет с семи утра до десяти вечера.