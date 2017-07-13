В Петербург прибыли мощи Святителя Николая Чудотворца
Мощи Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых общехристианских святых, утром 13 июля прибыли в Александро-Невскую лавру в Петербурге, где будут доступны для верующих до 28 июля.
Как передает корреспондент «Фонтанки», мощи внесли в Благовещенскую церковь, у которой уже с ночи собралась большая очередь из желающих увидеть святыню. Внутри храма прибытия ожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Доступ для горожан откроют с 16 часов. В последующие дни попасть к мощам Николая Чудотворца можно будет с семи утра до десяти вечера.
Справка:
В Александро-Невской лавре организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Вдоль очередей выставят порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой. Также власти пообещали организовать бесплатную раздачу питьевой воды.
Очередь распределится следующим образом: Тележная улица вмещает около 2 700 человек, Профессора Ивашенцова – около 1000, Миргородская – 1 300, Кременчугская – 5 500. Одновременно в очереди может стоять около 15 000 человек. Ее длина составит 4 километра.
Прибытие святыни изменит схему движения транспорта в районе Александро-Невской лавры. Полностью закрывают Чернорецкий переулок. Ограничения вводятся на нескольких улицах, в том числе на площади Александра Невского и проспекте Обуховской Обороны.
Вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» будет открыт для входа пассажиров с 05.32 до 00.23 на все время пребывания мощей в Петербурге.