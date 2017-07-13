Банда из тринадцати малолетних полгода разбойничала в Петербурге

На скамье подсудимых могут оказаться 13 несовершеннолетних петербуржцев. Их подозревают в серии преступлений, которые полгода совершались в разных районах города.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, следователи Выборгского, Приморского, Центрального и Василеостровского районов возбудили более десятка уголовных дел по фактам краж, грабежей и разбоев. На счету предполагаемой банды малолетних порядка десяти пострадавших. Половина подозреваемых – ученики спецшкол.

Дети орудовали в разных районах города – на окраинах, в центре, у крупных торговых комплексов. Помимо мопедов, велосипедов и самокатов, юные налётчики оставляли петербуржцев без одежды – кофт и штанов. Не гнушались аксессуарами, например, очками. На данный момент похищенное частично изъято.

Четверо подозреваемых подростков сейчас арестованы. Остальные в качестве меры пресечения получили подписку о невыезде.