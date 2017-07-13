В Александро-Невской лавре верующие всю ночь ждали прибытия мощей Николая Чудотворца

Православные верующие с ночи начали выстраиваться в очередь к мощам Святителя Николая Чудотворца, которые с 13 июля будут доступны для поклонения в Александро-Невской лавре в Петербурге.

Как передает корреспондент «Фонтанки», первые люди у Благовещенской церкви на территории лавры, где будет пребывать общехристианская святыня, появились около 23.00 в среду и прождали всю ночь. К утру четверга очередь из верующих дошла до моста через реку Монастырку. На данный момент в ней меньше тысячи человек.

Доступ к святыне откроют с 16 часов. В последующие дни, до 28 июля, попасть к мощам одного из самых почитаемых христианских святых можно будет с семи утра до десяти вечера.

В Александро-Невской лавре организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Вдоль очередей выставят порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой. Также власти пообещали организовать бесплатную раздачу питьевой воды.

Очередь распределится следующим образом: Тележная улица вмещает около 2 700 человек, Профессора Ивашенцова – около 1000, Миргородская – 1 300, Кременчугская – 5 500. Одновременно в очереди может стоять около 15 000 человек. Ее длина составит 4 километра.

Прибытие святыни изменит схему движения транспорта в районе Александро-Невской лавры. Полностью закрывают Чернорецкий переулок. Ограничения вводятся на нескольких улицах, в том числе на площади Александра Невского и проспекте Обуховской Обороны. Полный список перекрытий смотрите на «Водителе Петербурга»:

Вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» будет открыт для входа пассажиров с 05.32 до 00.23 на все время пребывания мощей в Петербурге.

В Петербурге и Москве выставляется левое ребро святого. О привозе реликвии из итальянского города Бари договорились в 2016 году папа римский и патриарх Кирилл. В Москве к мощам приложилось 1,5 млн человек, при этом в отдельные дни очередь к христианской святыне достигала 50 тысяч человек.

Напомним, что Николай Чудотворец жил в III – IV веках, умер в возрасте примерно 75 лет и был похоронен в городе Мира на территории современной Турции. В Средневековье мусульмане стали разрушать христианские святыни, и купцы из Бари в 1087 году вскрыли гробницу и увезли основную часть Николая (80 %). Считается, что ковчег с мощами впервые за 930 лет (то есть с 1087 года) покинул папскую базилику Бари.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в честь святителя Николая освящено 65 храмов, 21 часовня, 2 монастыря, 6 домовых храмов и 19 храмовых приделов. Частицы мощей святителя есть в Кронштадтском морском соборе, в Никольском морском соборе и других храмах.