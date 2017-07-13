Семь человек погибли в пожаре на предприятии в Колпино

Тела семерых погибших обнаружили пожарные после того как потушили возгорание в ангаре предприятия на юге Петербурга утром 13 июля. Предположительно, это рабочие, которым там ночевали.

Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, сообщение о пожаре в доме 6 по Загородной улице в Колпино поступило в единую службу 112 около 3.30 в четверг. Через 10 минут на место прибыл первый пожарный расчет, который обнраужил, что в цельнометаллическом ангаре горела обстановка на площади 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли.

Локализовать огонь сотрудники МЧС смогли через 15 минут, а в 04:56 пожар был полностью ликвидирован.

Как стало известно «Фонтанке», в ходе разборки сгоревших конструкций были обнаружены тела семерых погибших, что также подтвердили в МЧС. По предварительной информации, это граждане стран СНГ, которые днем работали на предприятии, а вечером там же спали.

По данному адресу в Колпино находится несколько компаний. В частности, ангар держит фирма, занимающаяся оптовой продажей строительных материалов.