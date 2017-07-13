Захарову возмутило видео НАТО про «лесных братьев»

В министерстве иностранных дел России отреагировали на видеоролик о так называемых «лесных братьях», который 12 июля появился в официальном аккаунте НАТО в Twitter. Видео возмутило официального представителя министерства Марию Захарову, которая призвала пресечь попытки извратить историю.

«...Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера – герой, а "Лесные братья" – партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?», – написала она в Facebook в ночь на четверг, 13 июля.

В видеоролике «лесных братьев» называют борцами с «советскими оккупантами». Также НАТО анонсировал посвященный им фильм.