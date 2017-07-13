Захарову возмутило видео НАТО про «лесных братьев»
В министерстве иностранных дел России отреагировали на видеоролик о так называемых «лесных братьях», который 12 июля появился в официальном аккаунте НАТО в Twitter. Видео возмутило официального представителя министерства Марию Захарову, которая призвала пресечь попытки извратить историю.
«...Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера – герой, а "Лесные братья" – партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?», – написала она в Facebook в ночь на четверг, 13 июля.
В видеоролике «лесных братьев» называют борцами с «советскими оккупантами». Также НАТО анонсировал посвященный им фильм.
Справка:
«Лесные братья» - название незаконных вооруженных формирований, которые действовали в 1940–1950 годах в Эстонии, Латвии и Литве. «Лесные братья» выступали против советской власти и за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР. Наибольший размах движение приобрело в Литве, где от их рук в 1944–1958 годах погибло более 25 тысяч человек.