Скончалась исполнительница песни «Черный кот» Тамара Миансарова

Не стало народной артистки России, певицы Тамары Миансаровой. Артистка скончалась в Москве на 87-м году жизни в Первой градской больнице вечером 12 июля.

Как пишет « Лента.ру » со ссылкой на федеральные информагентства, супруг певицы Марк Фельдман рассказал, что 6 июля артистку госпитализировали с воспалением легких.

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории имени Чайковского по классу фортепиано она работала концертмейстером в ГИТИСе, но вскоре перешла на эстраду и стала выступать со своими сольными концертными номерами.

Известность артистке принесло исполнение таких песен, как «Черный кот», «Аленький цветочек» и «Пусть всегда будет солнце».