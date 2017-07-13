Нападающий Джорджевич договорился с «Зенитом» о расторжении контракта

Нападающий Лука Джорджевич покидает футбольный клуб «Зенит». Как сообщает 13 июля Сdm, 23-летний футболист договорился с петербургской командой о расторжении контракта, рассчитанного до 2020 года. Джорджевич уже получил несколько предложений и в ближайшее время определится со своим будущим.

Джорджевич перешёл в «Зенит» в 2012 году, но за все пять лет сыграл всего в 18 матчах, в которых забил два гола. Из них 10 игр пришлись на минувший сезон.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Артур Юсупов наступающий сезон проведет в «Ростове» на правах аренды.