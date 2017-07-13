В импортной молочной продукции нашли запрещённые вещества

Россияне могут остаться без турецких и новозеландских молочных продуктов. Россельхознадзор пригрозил импортёрам ограничить ввоз, если они продолжат халатно относиться к качеству продукции.

Как говорится на сайте ведомства 12 июля, только за последнее время в сливочном масле, которое производит один и тот же новозеландский завод, дважды обнаружили остатки тетрациклина – антибиотика широкого спектра действий. При этом Новая Зеландия уверяет, что подобные лекарственные препараты не использует.

Турецкое молоко, как сообщает ведомство, за тот же период пять раз не прошло контроль. В нём нашли превышение микробиологических показателей.

«Становится очевидным, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами этих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации», – заявили в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Если предприятия Турецкой Республики и Новой Зеландии не начнут лучше проверять свою продукцию на соответствие норм России и ЕАЭС, Россельхознадзор намерен ограничить поставки.