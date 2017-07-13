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13.07.2017 00:54

Луческу: Почему Фернандо и Адриано не оказались в «Зените»? Я ничего не мог сделать

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу рассказал, что полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано хотели перейти к сине-бело-голубым, но по какой-то загадочной причине этого не произошло.

«Адриану был со мной семь лет! Фернанду – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: "Мистер, возьмите!" Я хотел их взять. Знал, если Фернанду придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привел "Спартак" к чемпионству. Для меня Фернанду – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в "Зените". Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать», – цитирует Луческу «Спорт-Экспресс» в среду, 12 июля.

Фернандо и Луис Адриано провели минувший сезон в составе московского «Спартака», с которым выиграли чемпионат России.

Ранее Луческу заявил, что в «Зените» у него были хорошие отношения со всеми русскими игроками, кроме Олега Шатова.

Напомним, румынский специалист Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды в конце мая стал итальянец Роберто Манчини. Луческу же получил 2,5 млн евро в качестве компенсации за преждевременное расторжение контракта.


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