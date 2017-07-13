«Ростех» инвестирует сотни миллионов рублей в заводы пиротехники

Госкорпорация «Ростех» направит «сотни миллионов рублей» на развитие крупнейшего производителя и поставщика фейерверков для Минобороны — НИИ прикладной химии (НИИПХ). Об этом 12 июля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Деньги также будут вложены в развитие производства фейерверков в ЧПО им. Чапаева и на Краснозаводском химическом заводе. Общий объем инвестиций в «Ростехе» называть отказались, лишь отметив, что на первоначальном этапе планируется потратить 200 млн руб. Инвестиции, говорят в госкорпорации, пойдут на модернизацию производства.

По оценкам «Ростеха», НИИПХ зарабатывает около 330 млн руб. в год. От 82 млн до 132 млн руб. из этой суммы — это деньги, полученные благодаря поставкам Минобороны. «Остальное — это средства от продаж фейерверков частными компаниями, у которых есть лицензии Минпромторга на их запуск», — пояснили в госкорпорации.

Пиротехнические изделия по уровню опасности делятся на пять типов: от первого класса (хлопушки, бенгальские огни) до профессиональных фейерверков четвертого и пятого классов. По данным Росстата, в 2016 году оборот торговли пиротехническими средствами составил 4 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты — гендиректор компании «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов — оценили оборот российского рынка фейерверков еще выше — в 5 млрд руб.

В «Ростехе» рассчитывают, что к 2025 году общий доход трех предприятий от поставок разного вида фейерверков составит 2,5 млрд руб. в год. Это половина объема всего российского рынка, более 90% которого сегодня занимают китайские компании. «Каких-то крупнейших китайских игроков выделить нельзя. Производство фейерверков там — это средний и малый бизнес, — говорит Воробьев. — Всего в Китае около 4 тыс. компаний по их производству и продаже. В основном они базируются в провинциях Хунань и Цзянси».

Одновременно с расширением присутствия на российском рынке «Ростех» намерен выйти и на зарубежный рынок, в частности в Европу. «Европейский рынок привлекателен, он в несколько раз больше российского. В частности, объем только польского рынка фейерверков сопоставим с российским, а немецкий больше в четыре-пять раз, то есть оценивается в 20–25 млрд руб., делится оценками гендиректор компании «Большой праздник» и вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин. Эти оценки подтверждает и Воробьев.