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13.07.2017 00:34

Белый дом заявил о сговоре властей Украины с Демократической партией США

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о сговоре представителей Демократической партии США и властей Украины. Как передает РИА Новости, об этом она рассказала на брифинге для журналистов в среду, 12 июля.

«Если и есть какое-либо свидетельство сговора, так это между национальным комитетом Демократической партии и украинским правительством», — сказала она.

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году. «Имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины. Это не обвинение, это официально предпринятое демократами действие», — указала она. — «Никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы», — сказала Сандерс.

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента США. Москва подобные обвинения отвергает. Несмотря на это, Вашингтон ввел против Москвы ряд санкций по этому поводу. Директор по вопросам законодательной деятельности при Администрации США Марк Шорт заявил на этом же брифинге, что Белый дом полностью поддерживает подготовленный Конгрессом законопроект о санкциях в отношении России.

5 апреля заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк заявила, что бюджет Соединенных Штатов Америки на помощь Украине будет сокращен «по всем статьям». Эту же информацию подтвердил и бывший посол США на Украине Джон Хербст.

В конце апреля издание Foreign Policy выяснило, что США намерены сократить финансовую помощь Украине на 70 процентов. Изначально запланированная финансовая поддержка Киеву в сумме 570 миллионов долларов урезана до 177 миллионов.

 

 

Источник: Лента.ру


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