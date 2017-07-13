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13.07.2017 00:09

Фонд имущества продаст бывший спортивный лагерь в Курортном районе

За последний месяц Фонд имущества Петербурга подписал три договора на продажу недвижимости на сумму 1,23 млрд рублей. Предполагается продать еще десять объектов, сообщает 12 июля пресс-служба Фонда.

В частности, заключено соглашение с собственником о продаже 15 га на территории бывшего спортивно-оздоровительного лагеря в поселке Серово Курортного района города. На участке расположены 35 жилых корпусов, оборудованы прогулочные и велосипедные дорожки, есть прямой выход к побережью Финского залива, сосновый лес и песчаный пляж. Собственник, не являясь профильным оператором, ищет инвестора, готового использовать участок по назначению, а именно в оздоровительных целях.

Кроме того, заключен договор на продажу земельного участка площадью 3 102 кв.м под жилую застройку в Новом Девяткино. В соответствии с правилами землепользования и застройки Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района, максимальная высота зданий на территории составляет 24 этажа.


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Материалы рубрики
Новости
Статьи
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Пожар на Кировском заводе локализован

Новости компаний
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
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07.07.2017 08:00
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Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
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