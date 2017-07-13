Фонд имущества продаст бывший спортивный лагерь в Курортном районе

За последний месяц Фонд имущества Петербурга подписал три договора на продажу недвижимости на сумму 1,23 млрд рублей. Предполагается продать еще десять объектов, сообщает 12 июля пресс-служба Фонда.

В частности, заключено соглашение с собственником о продаже 15 га на территории бывшего спортивно-оздоровительного лагеря в поселке Серово Курортного района города. На участке расположены 35 жилых корпусов, оборудованы прогулочные и велосипедные дорожки, есть прямой выход к побережью Финского залива, сосновый лес и песчаный пляж. Собственник, не являясь профильным оператором, ищет инвестора, готового использовать участок по назначению, а именно в оздоровительных целях.

Кроме того, заключен договор на продажу земельного участка площадью 3 102 кв.м под жилую застройку в Новом Девяткино. В соответствии с правилами землепользования и застройки Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района, максимальная высота зданий на территории составляет 24 этажа.