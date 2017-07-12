Адвокат Агаларовых опроверг заявления Трампа-младшего о компромате на Клинтон

Адвокат Агаларовых 12 июля уличил Дональда Трампа-младшего в дезинформации, заявив, что в действительности была только просьба певца Эмина Агаларова о встрече юриста Натальи Весельницкой с сыном американского лидера. Вся остальная информация, которую опубликовал Трамп-младший, по его словам, не соответствует действительности.

Накануне сын президента США опубликовал переписку с британским пиарщиком Робом Голдстоуном. Согласно ей, за сбором информации о связи Хиллари Клинтон с Россией стоит «королевский» прокурор РФ. По его словам, сведения о лице, ответственном за компромат на экс-претендентку на президентское кресло, ему передал Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова. По данным сына американского лидера, пиарщик написал, что эта «деликатная» информация о Клинтон «должна помочь Дональду Трампу в предвыборной компании». «Мне передали, что в Нью-Йорке будет женщина со всей необходимой информацией», – поделился Трамп-младший в своём микроблоге.

Адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер 12 июля подтвердил RT, что Эмин просил британского специалиста по пиару Роба Голдстоуна организовать встречу Весельницкой и сына президента США. Однако, по его словам, президентская компания Трампа вовсе не была основной темой их беседы. Кроме того, он опроверг данные о том, что Весельницкая «работает на правительство России».

«Нужно понимать, что она занимается частной практикой. Это ложь, что основной темой встречи была президентская кампания», – рассказал адвокат журналистам. – «Голдстоун — шоумен, поэтому говорить серьёзно об этом нельзя».