В здание в Красносельском районе вселятся адвентисты седьмого дня

Церковь адвентистов седьмого дня получит в безвозмездное пользование нежилое здание, принадлежащее казне Петербурга. Об этом говорится в документе комитета имущественных отношений Смольного от 4 июля. В распоряжении указано, что религиозной организации передают дом 7 по Интернациональной улице в поселке Сергиево (бывший Володарский) Красносельского района.

Помещения площадью 282,7 кв. м передаются церкви на основании закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Адвентисты седьмого дня — направление протестантизма, возникшее в XIX веке. Наиболее характерные отличительные черты вероучения — вера в близкое второе пришествие Иисуса Христа, соблюдение десяти заповедей с акцентом на почитание субботы.