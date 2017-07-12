Трамп: Мы хорошо поладили с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью Christian Broadcasting Network 12 июля заявил, что хорошо поладил с президентом России Владимиром Путиным.

«Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: «Ох, они не должны ладить». Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы», — сказал он.

Он также отметил, что многие были удивлены длительностью его встречи с Путиным, подчеркнув, что считает важным диалог с Россией.

Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры на полях саммита G20 в Гамбурге.