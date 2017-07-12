В Зеленогорске продадут бывший пансионат института «АтомЭнергоПроект»

Российский аукционный дом продаст земельный участок с тремя корпусами бывшего пансионата научного института «Атомэнергопроект» рядом с побережьем Финского залива в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба торговой площадки.

Начальная цена – 160 млн рублей. Площадь участка, расположенного в Зеленогорске, на Пограничной улице — 23 тысячи кв.м. Согласно градостроительной документации, он относится к зоне, в которой разрешено строительство объектов туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, дачного фонда.

«При условии строительства на данной территории апарт-отеля будущий проект сможет составить достойную конкуренцию уже реализующимся здесь проектам: «Первая Линия. Life Energy Resort» от ГК «Пионер» и ЖК «Светлый мир «Внутри» от компании Seven Suns Development», – комментирует Юлия Акимова, ведущий эксперт коммерческого департамента РАДа.