Авиакомпания «Волга-Днепр» нашла часть похищенных 243 млн в Петербурге

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» взыскала с петербургских торговцев овощами часть своих денег, исчезнувших год назад в Ульяновске.

Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти удовлетворил иск авиакомпании к ООО «Мегаполис». Соответствующее решение опубликовано 12 июля на сайте арбитража.

Из материалов следует, что в прошлом году ульяновское УМВД возбудило уголовное дело по акту мошенничества в особо крупном размере. Причиной стало хищение более 243 млн рублей с расчетного счета авиакомпании «Волга-Днепр».

Эти деньги поступили на счет строительной компании «Блокстрой». В качестве назначения платежа была указана оплата за топливо. Никакие договоры между авиакомпанией и «Блокстроем» не заключались. Строители оперативно вернули перевозчику 180 млн обратно. Остальные деньги были перечислены на счета разных организаций. В том числе, почти 5,5 млн рублей ушли на счет к ООО «Альмира», а оттуда – к ООО «Мегаполис». Последняя компания занимается торговлей овощами и молочной продукцией.

Отследив свои пять миллионов по расчетным счетам, авиакомпания обратилась в петербургский арбитраж с требованием взыскать 5,6 млн рублей неосновательного обогащения с «Мегаполиса». Иск удовлетворили в полном объеме.