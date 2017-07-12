«Зенит» готов заплатить более 7 млн евро за защитника «Порту» Рейеса

Петербургский футбольный клуб «Зенит» присматривается к защитнику португальского «Порту» и сборной Мексики по футболу Диего Рейесу. Как сообщает в среду, 12 июля, Diário de Notícias, сам 24-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии, но может согласиться на предложение «Зенита». Сине-бело-голубые готовы предложить ему более высокую зарплату, а также может заплатить за переход более семи миллионов евро.

Прошлый сезон Рейс отыграл на правах аренды в испанском «Эспаньоле» 34 матча, в которых забил один гол. В составе сборной Мексики он сыграл в трех встречах на Кубке конфедераций-2017.

Ранее сообщалось, что «Зенит» начнет переговоры с «Интером» о покупке аргентинского нападающего Мауро Икарди и защитника Джейсона Мурильо. Ориентировочная сумма сделки по обоим футболистам – 60 млн евро.