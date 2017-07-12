Метро Петербурга: Ничего нового мы на станциях не ставим

Кабины для персонального рентген-досмотра, об установке которых 12 июля сообщают СМИ, начали ставить на станциях петербургской подземки ещё шесть лет назад, и новых в последнее время не появилось.

Как рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь метрополитена Петербурга Юлия Шавель, первый так называемый «Хомоскан» появился на станции «Ладожская» ещё в 2011 году. Тогда именно с оранжевой линии начали оборудовать метро комплексами антитеррористической безопасности. В них входит металлоискатель, бегущая дорожка для проверки багажа, электронная пушка для просмотра безнадзорных вещей и рентген-кабина.

На сегодняшний день аппараты для досмотра работают на 15 станциях с самым высоким пассажиропотоком. Со времени появления последнего прошло больше месяца. «Мы ничего нового не поставили», – добавили в предприятии.

В настоящее время метро проверяют на уязвимость в соответствии с постановлением правительства РФ, которое приняли 5 апреля – через два дня после теракта. Решение о дополнительном оснащении некоторых станций может быть принято только после оценки уровня безопасности. Напомним, изначально планировалось, что антитеррористические комплексы появятся в 20 вестибюлях. Но сейчас никаких распоряжений нет, поскольку нет и результатов проверки. К тому же, новые комплексы ещё нужно будет согласовать с планами обеспечения транспортной безопасности.

Как объяснили нашему корреспонденту в пресс-службе, всех пассажиров подземки рентгеновским лучом не просвечивают – «хомосканы» стоят в досмотровых комнатах. Попасть под облучение могут только те, кого отдельно попросили пройти досмотр. Разуваться и раздеваться для этого не нужно.