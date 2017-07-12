Смольный судился из-за эротической вывески на доме, где жили Ахматова и Гумилев

Петербургский арбитраж удовлетворил иск комитета по охране памятников к ООО «ДельтаСнаб». Причина подачи заявления – нарушение правил использования «Дома, где жил Гумилев».

Решение об удовлетворении требований Смольного опубликовано 12 июля на сайте арбитража. Комитет обратился в суд в марте текущего года. За три месяца до этого КГИОП приехал с внеплановой проверкой в дом 17/20 по набережной Макарова, где находится памятник регионального значения – так называемый «Дом, где жил Гумилев».

Собственник нескольких помещений в здании – ООО «ДельтаСнаб». Из выписки единого государственного реестра юридических лиц следует, что фирма занимается торговлей стройматериалами, автомобильными деталями, табачными изделиями, рекламной деятельностью, строительством дорог и жилых помещений.

Комитетская проверка установила, что собственник в нарушение закона сделал у исторического фасада приямки, установил над входом вывеску с рекламой круглосуточного эротического массажа, но не сохранил историческую расстекловку.

Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти встал на сторону Смольного. Теперь собственник обязан привести вход в здание в соответствие с проектной документацией, окна – в порядок, а также демонтировать вывеску эротического массажа. Кроме того, компания «ДельтаСнаб» должна будет заплатить 12 тысяч рублей госпошлины.

Доходный дом на углу набережной Макарова и Тучкова переулка был построен в 1840 году. В начале XX века там жили Анна Ахматова и Николай Гумилев. Там же свои первые годы жизни провел их сын Лев Гумилев. Во дворовом флигеле здания в 1891 году жил Владимир Ленин. В то время он сдавал экзамены на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.