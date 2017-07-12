Экономия на краске позволит разметить в Петербурге 100 дорожных адресов

Сужение пешеходных переходов в 2017 году позволило включить в адресную программу нанесения дорожной разметки в Петербурге свыше 100 дополнительных адресов. Тем не менее, финансирование не позволяет обеспечить годовую потребность обхема работ.

Как рассказали «Фонтанке» 12 июля в Дирекции организации дорожного дижения, на нанесение дорожной разметки в 2017 году выделено 474,6 млн рублей. Запалнировано нанесение 587,6 тыс. квадратных метров. При этом ежегодная потребность в разметке составляет 730 тысяч квадратов.

О том, что дирекция сужает пешеходные перезоды в городе, «Фонтанка» писала 11 июля. Вместо двучастных 6-метровых «зебр» стали использовать одночастные 4-метровые. «В ряде случаев, на примере Московского, Невского и Лиговского проспектов помимо применяемой разметки в 4 метра также предусмотрено нанесение разметки шириной 6, 9 и 12 метров, ввиду высокой востребованности и интенсивности пешеходных потоков по конкретно взятым адресам», – говорят в ДОДД.

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