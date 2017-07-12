Эксперты прогнозируют падение рубля до 63 за доллар

Вероятное расширение американских санкций в отношении России и нестабильные цены на нефть могут опустить курс рубля до 63 за доллар. Такой прогноз аналитики дали 12 июля в эфире [Фонтанка.Офис].

По словам руководителя направления «Международная экономика» «Экономическо-экспертной группы» Ильи Прилепского, инвесторы закладывают вероятность того, что новые санкции будут приняты.

«Это будет влиять на курс. Кроме того, он прямо зависит от динамики цен на нефть. Ожидаем снижение до 63 рублей за доллар. Но если цены подрастут до 50 долларов на баррель, то отметка около 60 будет справедливой», – уточнил Прилепский.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отметил крепкое поведение рубля, несмотря на то, что он подешевел за месяц с 56 до 60.

«С начала года рубль укрепился на полпроцента, а нефть упала почти на 20 процентов», – добавил он. Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган считает, что крепкий рубль тоже может стать проблемой: «Если цена на нефть останется такой, как сейчас, дефицит бюджета будет не менее трех-четырех, а то и пяти процентов. А кто будет его финансировать? Для бюджета гораздо лучше, если рубль будет на уровне 65-70».

По мнению Когана, для российской экономики смертельную угрозу может представлять только эмбарго на поставку энергоносителей в Европу. Но этого не случится, уверен аналитик.