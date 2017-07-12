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12.07.2017 20:39

Луческу: В «Зените» у меня были отличные отношения со всеми русскими игроками кроме Шатова

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу рассказал о своих нереализованных планах и отношениях с игроками сине-бело-голубых.

«Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Смольникова спросите! У меня были замечательные отношения именно с русскими футболистами. Исключение – Шатов. Шатов держался чуть-чуть в стороне. Это совсем другой вопрос. Прежний "Зенит" играл только через Халка, все строилось на контратаках. Контроль мяча – максимум 40 процентов. Соперник, как правило, владел мячом больше. Я решил поменять все это!», – цитирует «Спорт-Экспресс» Луческу.

Напомним, румынский специалист Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды в конце мая стал итальянец Роберто Манчини. Луческу же получил 2,5 млн евро в качестве компенсации за преждевременное расторжение контракта.


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