«Зенит» отдал полузащитника Юсупова в аренду «Ростову»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Артур Юсупов наступающий сезон проведет в «Ростове» на правах аренды. Как уточняет пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано до лета 2018 года.

Юсупов стал игроком «Зенита» в июне 2015. С тех пор он отыграл за сине-бело-голубых 55 матчей, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Вукашин Йованович перейдет во французский «Бордо». Французы заплатят «Зениту» 3 миллиона евро в виде отступных.