«Зенит» отдал полузащитника Юсупова в аренду «Ростову»
Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Артур Юсупов наступающий сезон проведет в «Ростове» на правах аренды. Как уточняет пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано до лета 2018 года.
Юсупов стал игроком «Зенита» в июне 2015. С тех пор он отыграл за сине-бело-голубых 55 матчей, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Вукашин Йованович перейдет во французский «Бордо». Французы заплатят «Зениту» 3 миллиона евро в виде отступных.
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитники Мигель Данни («Славия»), Роберт Мак («ПАОК») и Артур Юсупов (аренда в «Ростов»).