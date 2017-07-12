Госдума не согласна раздавать санкционку бедным

В России не будут бесплатно отдавать малоимущим попавшие под эмбарго европейские продукты. Депутаты признали, что это противоречит законодательству.

Государственная дума 12 июля рассмотрела и отклонила законопроект «О реализации отдельных специальных экономических мер, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Год назад документ внёс сенатор Антон Беляков. Предполагалось, что качественные продукты из санкционного списка вместо предписанного уничтожения будут отдавать на социально значимые нужды. Инициативу сенатор объяснял ростом числа бедных и падением реальных доходов. Оправдать уничтожение продуктов при подобной социально-экономической ситуации, по его мнению, нельзя.

Комитет по экономической политике обратил внимание, что данная мера не согласуется с законами «О специальных экономических мерах» и «О таможенном регулировании в РФ», а также противоречит решениям президента. Кроме того, из документа депутаты так и не поняли, что автор подразумевал под «социальными нуждами» и как именно продукты предполагалось безвозмездно раздавать. В комитете сошлись во мнении, что реализация инициативы может спровоцировать всплеск нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров, в том числе – без документов и сомнительного качества.