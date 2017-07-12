За аферу с петербургской квартирой на 6 млн задержали дуэт из Армении

Попытка оставить без дорогой квартиры жителя Московского района обернулась для двух гостей Петербурга угрозой десяти лет лишения свободы. Парочку подозревают в серии афер с жильем.

Как стало известно «Фонтанке», двух граждан Армении 32 и 35 лет оперативники уголовного розыска задержали 12 июля. По версии следствия, год назад они пытались оставить без крыши над головой 58-летнего местного жителя. Интерес преступников вызвала его квартира в пятиэтажке на площади Чернышевского, стоимость которой превышает 6 миллионов рублей.

В пресс-службе петербургского главка сообщили, что пока подозреваемые задержаны на двое суток. Их действия квалифицируют как мошенничество в составе организованной преступной группы.

Подозреваемых проверяют на аналогичные махинации с жильём. По данным «Фонтанки», речь идёт ещё о четырёх квартирах, две из которых принадлежат одной хозяйке.