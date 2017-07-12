Кого Путин привез на машине?

Соцсети кишат догадками, кто был на заднем сиденье Mercedes, за рулем которого президент страны появился на Валааме на явно постановочном видео.

Правда, на официальных материалах пребывания Владимира Путина на острове этой части записи нет. Но, чудесным образом оказавшись в широком доступе (как бы оператор в опалу-то не попал!), показалась многим знаком перемен в личной жизни главы страны. Доброхоты уже наделали немало фотожаб и просто нашли милых женщин в красном, которые, как им кажется, могли быть в той машине. Но, как успокоил всех пресс-секретарь президента, напрасно.

На записи видно, как из остановившейся иномарки с водительского места выходит Путин, не захлопывая самостоятельно водительскую дверь, сам открывает заднюю левую пассажирскую. А там — некто рукой (рукава не видно) указывает ему на что-то впереди и на уровне колен таинственного пассажира мелькает что-то красное. На лице президента – легкая улыбка. Всё.

СМИ сообщают, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развеял догадки пользователей о загадочном пассажире. Как рассказал Песков вечером 12 июля, «властной женщиной в красном платье», в компании которой заметили президента накануне, является сотрудник службы безопасности.

Загадочная женщина в красном. Фрагмент видео из сюжета телеканала "Звезда" Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru) Июл 12 2017 в 7:33 PDT

Внимательно и дотошно разглядывавшие каждую секунду ролика обратили внимание и на неофициальную одежду пассажира, поскольку видна была только голая рука вроде как даже без маникюра, и на красное платье или сумку, которая лежала на коленях. Последнее уверило многих, что Путин привёз на Валаам женщину. Некоторые предположили, что это папа Римский, раз уж сам президент открывает ему дверь.

«Это мужчина. Безопасность», – заявил Песков журналистам. РБК он пояснил, что президент сам открыл заднюю дверь, потому что «хотел что-то взять», а не проявлял галантность по отношению к даме.

По данным анонимного телеграм-канала «Караульный», когда Путин садится сам за руль, сзади ФСО сажает своих сотрудников. Временами сзади ездят переводчики (если пассажиром едет иностранец) или сотрудницы службы протокола (если визит к значимому человеку).