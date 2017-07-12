Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал прошение о помиловании
Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин подал прошение о помиловании.
Как передает «Эхо Москвы» со ссылкой на его адвоката Ксению Костромину, ответа он пока не получил.
Справка:
Пичугина пожизненно осудили за организацию в июне 1998 года убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также главы столичной компании «Феникс» Валентины Корневой, бизнесмена из Тамбова Сергея Горина и его жены (в 2002 году). Также его обвиняли в организации покушения на убийство бывшего советника по общественным связям Михаила Ходорковского Ольги Костиной и бизнесмена Сергея Рыбина. Обвиняемый не признает свою вину.
6 июля 2016 года Пичугина этапировали в СИЗО «Лефортово» для процессуального закрепления его показаний по новому уголовному делу против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Ходорковский тогда заявлял, что следствие, возможно, будет добиваться от Пичугина дать против него показания.
СКР 11 декабря 2015 года обвинял Ходорковского в организации убийства Петухова и объявил его в международный розыск. Интерпол отказался выдавать ордер на арест бизнесмена, объясняя это политическим характером уголовного преследования бывшего главы ЮКОСа.