Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал прошение о помиловании

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин подал прошение о помиловании.

Как передает «Эхо Москвы» со ссылкой на его адвоката Ксению Костромину, ответа он пока не получил.

Справка:

Пичугина пожизненно осудили за организацию в июне 1998 года убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также главы столичной компании «Феникс» Валентины Корневой, бизнесмена из Тамбова Сергея Горина и его жены (в 2002 году). Также его обвиняли в организации покушения на убийство бывшего советника по общественным связям Михаила Ходорковского Ольги Костиной и бизнесмена Сергея Рыбина. Обвиняемый не признает свою вину.

6 июля 2016 года Пичугина этапировали в СИЗО «Лефортово» для процессуального закрепления его показаний по новому уголовному делу против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.​ Ходорковский тогда заявлял, что следствие, возможно, будет добиваться от Пичугина дать против него показания.

СКР 11 декабря 2015 года обвинял Ходорковского в организации убийства Петухова и объявил его в международный розыск. Интерпол отказался выдавать ордер на арест бизнесмена, объясняя это политическим характером уголовного преследования бывшего главы ЮКОСа.