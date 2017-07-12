«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!
Зрителям и гостям фестиваля скучать было некогда. В первый день «Фонтанки-SUP» устроили грандиозный водный карнавал по рекам и каналам центральной части города, который собрал более 200 участников на падлбордах в самых необычных костюмах.
Те, кто лучше всех украсил себя и свой падлборд, получили призы от партнеров фестиваля. Выбрали и наградили и самую красивую «Мисс-SUP» (по итогам интернет -голосования) и «Мисс-бикини SUP» ( решение принимали гости фестиваля на пляже Петропавловской крепости).
В рамках международного петербургского фестиваля по SUP-сёрфингу «Фонтанка-SUP- 2017» прошел Кубок России. Два этапа состязаний – длинная дистанция (8 км) и спринт (200 метров) – выявили среди 29 профессиональных спортсменов шестерку сильнейших. Именно они представят Россию на чемпионате мира в Дании в начале сентября.
Официальные церемонии открытия и закрытия фестиваля с участием почетного адмирала "митька" Дмитрия Шагина, барабанным шоу, артистами уличного театра «СоЛу», музыкальными коллективами и фейерверком подарили городу настоящий праздник.
Мы надеемся, что все это, вместе с солнечной погодой в дни фестиваля, не даст участникам и гостям забыть это событие. Готовимся к закрытию SUP-сезона! А пока – смотрите наш видеоотчет о двух фестивальных днях.
"Фонтанка.ру" благодарит всех партнеров фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017» за сотрудничество в организации и проведении мероприятия.
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходил в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.
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